Ecowas legt interventie Gambia tijdelijk stil

DAKAR - De militaire interventie van West-Afrikaanse landen in Gambia is tijdelijk stilgelegd. Volgens een functionaris van landenbond Ecowas krijgt diplomatie nog 'een laatste kans'. De Gambiaanse leider Yahya Jammeh krijgt tot vrijdagmiddag de tijd om vrijwillig op te stappen.

Door ANP - 19-1-2017, 23:38 (Update 19-1-2017, 23:38)

Mocht Jammeh toch blijven zitten, dan wordt operatie 'Herstel de Democratie' hervat. De militaire interventie begon donderdag nadat de winnaar van de Gambiaanse presidentsverkiezingen, Adama Barrow, de ambtseed aflegde in buurland Senegal.

Omdat Jammeh weigerde plaats te maken voor zijn opvolger, trok een regionale troepenmacht van Ecowas Gambia binnen om Barrow in het zadel te helpen. Bij de operatie zijn volgens de Ecowas-functionaris zo'n 7000 manschappen betrokken.

Het is volgens de bron uitgesloten dat Jammeh bij een eventueel vrijwillig vertrek in Gambia blijft. Hij zou eerst naar Guinee moeten reizen, om vervolgens te kiezen waar hij in ballingschap gaat.