Drugsbaron 'El Chapo' uitgeleverd aan VS

MEXICO-STAD - De Mexicaanse drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzmán is uitgeleverd aan de VS. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte donderdag bekend dat 'El Chapo' is verplaatst van een gevangenis in Mexico naar het buurland, dat al tijden probeert de drugsbaron in handen te krijgen.

Door ANP - 20-1-2017, 0:09 (Update 20-1-2017, 0:09)

De VS beschuldigen Guzmán, die twee keer uit de gevangenis wist te ontsnappen, van moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld. Vorig jaar maakte Mexico al bekend dat 'El Chapo' dit jaar zou worden uitgeleverd.

De advocaten van de drugbaron probeerden uitlevering te voorkomen, maar tevergeefs. De juristen betoogden dat Guzmán niet kan worden uitgeleverd, omdat hij in Texas de doodstraf kan krijgen. De VS hebben al toegezegd dat de drugsbaron niet ter dood zal worden gebracht.