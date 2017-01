Bezorgde New Yorkers bijeen om Trump

ANP Bezorgde New Yorkers bijeen om Trump

NEW YORK - Op de vooravond van Donald Trumps inauguratie als 45e president van de VS zijn in New York zijn tegenstanders bij elkaar gekomen om hem nog maar eens duidelijk te maken hoe belangrijk ze het milieu, de mensenrechten en het zorgstelsel vinden. De bijeenkomst kon rekenen op belangstelling van een aantal prominente Amerikanen.

Door ANP - 20-1-2017, 2:06 (Update 20-1-2017, 2:06)

Onder meer de burgemeester van New York, Bill de Blasio, acteurs Robert De Niro, Mark Ruffalo en Alec Baldwin en actrices Sally Field en Julianne Moore togen donderdagavond naar het Trump International Hotel and Tower. Ze worden voor het gebouw nabij Central Park bijgestaan door duizenden mensen met zorgen over de toekomstplannen van Trump, stelt The Huffington Post.

Trump zelf is donderdagavond al in Washington, waar hij tijdens een concert zijn eigen supporters toesprak. Op de trappen van het Lincolnmonument beloofde hij Amerika te verenigen en sprak hij zich uit voor verandering.