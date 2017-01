Trump treedt aan als 45e president VS

ANP Trump treedt aan als 45e president VS

WASHINGTON - Om 18.00 uur Nederlandse tijd is het zover, dan neemt Donald Trump het stokje over van Barack Obama en wordt hij de 45e president van de Verenigde Staten. En met Republikeinse meerderheden in het Congres zal Trump de komende jaren weinig tegenstand kennen.

Door ANP - 20-1-2017, 5:49 (Update 20-1-2017, 5:49)

De ceremonie begint een half uur voordat Trump de eed aflegt, rond 17.30 uur. Later op de dag volgt een parade van het Capitool naar het Witte Huis. In de avond zijn er de gebruikelijke gala's, drie in totaal.

De inauguratie zal overigens niet door de voltallige politieke klasse worden bijgewoond. Congreslid John Lewis is een van de mensen die heeft afgezegd. Lewis liep in 1965 met Martin Luther King mee in de mars van Selma naar Montgomery, werd afgetuigd door de politie en liep daarbij een schedelbasisfractuur op.

Het burgerrechtenicoon zei vorige week Trumps verkiezing als ,,niet legitiem te beschouwen'' vanwege inmenging door Rusland in de verkiezingen, en de beëdiging daarom niet bij te wonen. Trump haalde hard uit naar Lewis, wat hem vanuit zowel Democratische als Republikeinse hoek op forse kritiek kwam te staan.