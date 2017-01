Speech Trump wordt persoonlijk en filosofisch

WASHINGTON/PALM SPRINGS - De eerste speech van de 45e president van de Verenigde Staten, Donald Trump, wordt vrijdag persoonlijk en filosofisch. Dat heeft zijn persmedewerker Sean Spicer gezegd.

Door ANP - 20-1-2017, 8:54 (Update 20-1-2017, 8:54)

Trump die de eed om 18.00 uur onze tijd aflegt, zal dan spreken over ,,wat het betekent Amerikaan te zijn en de uitdagingen die voor ons liggen. Het wordt een erg persoonlijke en eerlijke toespraak over Trumps visie voor het land''.

De omstreden Republikein Trump werd 8 november tot president gekozen met 46 procent van de stemmen. Zijn Democratische rivaal Hillary Clinton kreeg bijna 2,8 miljoen stemmen meer, maar verloor door het kiesstelsel. In Washington zelf stemde bijna niemand op Trump, want 92,8 procent van de stemmen gingen er naar Clinton.

Obama

De Democratische president Barack Obama vertrekt na de inauguratie van zijn opvolger met zijn gezin naar Californië. Hij logeert in Palm Springs op het landgoed van de scheidende Amerikaanse ambassadeur in Spanje, James Costos en diens partner de ontwerper Michael Smith. Plaatselijke media speculeren dat de Obama's in de streek willen gaan wonen.