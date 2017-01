'IS vernielt weer deel antieke stad Palmyra'

DAMASCUS - De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft in de eeuwenoude ruïnestad Palmyra in het oosten van Syrië meerdere antieke gebouwen verwoest. Volgens de Syrische staatstelevisie zou onder meer een deel van het Romeinse theater zijn opgeblazen.

Door ANP - 20-1-2017, 9:56 (Update 20-1-2017, 9:56)

IS veroverde Palmyra in december voor de tweede keer op het Syrische regeringsleger, dat zich toen concentreerde op de herovering van Aleppo in het noorden van Syrië.

Eerder verwoeste IS al verschillende gebouwen in de oude stad, waaronder de Tempel van Baal-Shamin, gebouwd in de eerste eeuw na Christus. In de afgelopen jaren kwam het al vaker voor dat IS cultureel erfgoed in Syrië en Irak vernielde. De VN-organisatie UNESCO noemt dat een oorlogsmisdaad.

Donderdag executeerde IS in theater nog een aantal gevangenen.