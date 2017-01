Obama's laatste telefoontje naar Merkel

ANP Obama's laatste telefoontje naar Merkel

WASHINGTON - De laatste regeringsleider die president Barack Obama vanuit het Witte Huis heeft opgebeld, is de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Obama wilde Merkel en haar man, Joachim Sauer, speciaal bedanken voor de acht jaren van vriendschap en partnerschap, meldde het Witte Huis vrijdag.

Door ANP - 20-1-2017, 10:33 (Update 20-1-2017, 10:33)

Obama bedankte de bondskanselier die Duitsland sinds november 2005 regeert, voor haar sterke, moedige en vastberaden leiderschap. Merkel en Obama hebben geconcludeerd dat ,,goede samenwerking tussen Washington en Berlijn onmisbaar is voor een sterke trans-Atlantische band, een op regels rustende internationale gemeenschap en voor de verdediging van gezamenlijke waarden''.

De Democraat Obama wordt op het middaguur in Washington opgevolgd door de Republikein Donald Trump. De familie Obama gaat dan op vakantie in Californië, waar overigens in november 61,5 procent van de kiezers op de Democrate Hillary Clinton stemde.