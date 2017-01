Overlevenden gevonden onder puin hotel [video]

FARINDOLA - Reddingwerkers hebben vrijdagochtend in het door een lawine getroffen hotel in Midden-Italië zes personen levend aangetroffen onder het puin. Er wordt nu geprobeerd de zes onder het puin en de sneeuw vandaan te halen. Dat meldt een woordvoerder van de Italiaanse brandweer. ,,Ze leven en we praten met ze’’, aldus de zegsman.

Door ANP - 20-1-2017, 12:01 (Update 20-1-2017, 12:43)

Ongeveer dertig mensen worden nog vermist. Het vier verdiepingen tellende gebouw raakte door de lawine grotendeels bedolven onder de sneeuw. Twee mensen overleefden doordat ze buiten waren toen de muur van sneeuw het hotel raakte.

De lawine had woensdagavond plaats in het gebied dat door een reeks aardbevingen werd opgeschrikt. Het getroffen hotel heet Rigopiano en ligt in de plaats Farindola in de provincie Pescara.

Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het winterse weer.

(App-gebruikers zien een video hier)