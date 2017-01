Anti-Trumpprotest in centrum Londen

LONDEN - Met een groot spandoek 'Bouw bruggen, geen muren' hebben tegenstanders van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump in Londen geprotesteerd. Ze hingen het spandoek aan de beroemde Tower Bridge over de Theems.

Door ANP - 20-1-2017, 12:27 (Update 20-1-2017, 13:08)

De omstreden Republikein Trump wordt vrijdag president van de Verenigde Staten. In zijn campagne heeft hij zich op vaak beledigende wijze gekeerd tegen immigranten en buitenlanders die volgens hem de Amerikaanse economie om zeep helpen.

Een van zijn plannen is een muur te bouwen langs de grens met Mexico, omdat hij dat land verantwoordelijk houdt voor veel illegale migranten.

Het aantal illegalen is volgens onderzoekers de laatste jaren vrij stabiel en wordt geschat op ongeveer 3,5 procent van de inwoners. Dat is bijna 11,4 miljoen mensen.

Circa de helft van de illegalen zouden Mexicanen zijn, maar hun aandeel in de illegale bevolking neemt volgens onderzoekers al jaren af. Trump bestrijdt de cijfers en schat dat er 30 miljoen illegalen kunnen zijn. De VS hebben ruim 324 miljoen inwoners.

In heel de wereld zijn er protesten tegen Trump, onder meer op zaterdag in Amsterdam en Den Haag. In Mexico staan talrijke betogingen op het programma. Activisten verwijten president Enrique Peña Nieto een gebrek aan daadkracht tegen ,,de racistische Trump''.