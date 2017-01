'Gambiase leider wil nu toch vertrekken'

'Gambiase leider wil nu toch vertrekken'

DAKAR - De Gambiase leider Yahya Jammeh heeft aangeboden te vertrekken en plaats te maken voor de gekozen president Adama Barrow. Dat meldden diverse internationale media vrijdag.

Door ANP - 20-1-2017, 19:56 (Update 20-1-2017, 19:56)

Eerder vrijdag vroeg Jammeh het West-Afrikaans bondgenootschap Ecowas al de deadline wat op te schuiven die voor zijn vertrek had gesteld. Troepen van Ecowas zijn al in Gambia om op te treden tegen Jammeh en diens getrouwen.

Jammeh verloor de presidentsverkiezingen vorige maand maar weigerde te vertrekken. Barrow is donderdag tot president beëdigd in de Gambiase ambassade in buurland Senegal.