ANP Aanpak islamitische terreur prioriteit Trump

WASHINGTON - President Donald Trump liet er geen misverstand over bestaan: de aanpak van radicale islamitische terreurgroepen is een van de prioriteiten van de nieuwe regering. In zijn toespraak na de beëdiging noemde Trump het al even kort en vlak daarna verscheen er een bericht op de website van het Witte Huis.

Door ANP - 20-1-2017, 21:58 (Update 20-1-2017, 21:58)

In de verklaring, getiteld America First Foreign Policy, schrijft de regering: ,,Het verslaan van IS en andere radicale islamitische terreurgroepen heeft onze hoogste prioriteit." Daartoe worden ,,agressieve militaire operaties'' uitgevoerd. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de financiering van dit soort groepen te bemoeilijken, worden inlichtingen gedeeld en wordt ,,cyberoorlogsvoering'' ingezet om propaganda te voorkomen en de rekrutering van terroristen tegen te gaan.

Het is niet duidelijk in hoeverre de plannen van Trump afwijken van die van de regering onder Obama. Onder Obama werden vergelijkbare doelen nagestreefd.