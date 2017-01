Oostenrijker plande aanslag in Wenen

WENEN - Een achttienjarige Oostenrijkse man is vrijdag aangehouden omdat hij een aanslag in Wenen had gepland. Minister van buitenlandse zaken Wolfgang Sobotka maakte dat vrijdag bekend. Sobotka wilde verder geen details geven, behalve dat de man een migratieachtergrond heeft.

Door ANP - 20-1-2017, 22:01 (Update 20-1-2017, 22:01)

De politie had vrijdag al meegedeeld dat het aanwijzingen had voor een geplande aanslag. Buitenlandse veiligheidsdiensten hadden de Oostenrijkse diensten getipt. Laat vrijdagmiddag arresteerde een speciale eenheid van de politie de verdachte vervolgens.

De huidige zaak toont volgens Sobotka aan ,,dat Oostenrijk geen eiland van gezegenden is''. Om aan de terreurdreiging het hoofd te bieden zijn volgens de minister ,,sterkere politie-instrumenten'' nodig.