Doden door treinontsporing India

NEW DELHI - In India zijn zaterdagavond minstens twintig mensen om het leven gekomen toen een trein ontspoorde in de oostelijke deelstaat Andhra Pradesh. Veel mensen raakten gewond. De spoorwegmaatschappij maakte bekend dat zeven wagons en de locomotief van de rails zijn geraakt, meldt The Indian Times.

22-1-2017, 3:25

Hulpdiensten vrezen dat het dodental verder oploopt. Nog veel mensen zitten vast in de wrakstukken. Gewonde personen die uit de trein zijn gehaald, zijn naar twee nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De trein was onderweg van Jagdalpur naar Bhubaneswar, de hoofdstad van de deelstaat Odisha.

Hoe de trein van de rails raakte is niet duidelijk.

Treinongelukken in het Aziatische land zijn niet ongewoon. De spoorwegen vervoeren dagelijks zo'n 20 miljoen passagiers en hebben een slechte reputatie op het gebied van veiligheid. In 2015 verongelukten 39 mensen in Uttar Pradesh bij een treinongeval.

Afgelopen november kwamen meer dan 140 mensen om het leven en raakten ruim tweehonderd mensen gewond toen veertien treinstellen van de Indore-Patna Express ontspoorden. Het ongeluk was het dodelijkste in zes jaar tijd in India.