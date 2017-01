Premier Mauritius maakt plaats voor zoon

PORT-LOUIS - De premier van Mauritius, Anerood Jugnauth, legt zijn functie als regeringsleider neer ten gunste van zijn zoon, Pravind. De overdracht van macht zal maandag plaatsvinden, meldt de BBC.

Door ANP - 22-1-2017, 7:52 (Update 22-1-2017, 7:52)

Jugnauth werd in 1982 voor het eerst premier van de eilandengroep in de Indische Oceaan. Hij had sindsdien verschillende regeringstaken. In de periode 2003-2012 bekleedde hij de functie van president en in 2014 begon hij aan zijn zesde termijn als premier.

Op televisie zei de 86-jarige Jugnauth dat hij opstapt om plaats te maken voor ,,een jongere en meer dynamische leider''. Zijn zoon is momenteel minister van Financiën.