ANP 'Britse regering verzweeg mislukte rakettest'

LONDEN - De Britse regering heeft vorig jaar een mislukte test met een Trident-atoomraket verzwegen, enkele weken voordat het Lagerhuis over modernisering van de Britse kernmacht moest beslissen. Dat heeft de Sunday Times bericht.

Door ANP - 22-1-2017, 14:14 (Update 22-1-2017, 14:14)

Een Trident II D5-raket zonder kernlading raakte uit koers nadat de raket in juni voor de kust van Florida werd gelanceerd vanuit een onderzeeër. In plaats van naar de oceaan, boog de raket af naar de Amerikaanse kust.

Een zegsman bij de Britse marine zei dat de ,,rampzalige mislukking'' paniek veroorzaakte bij de regering. Omdat de geloofwaardigheid van de Britse afschrikkingsmacht op het spel stond, besloot de regering er niets over naar buiten te brengen.

De onderzeeër HMS Vengeance was in december 2015 na een vier jaar durende opknapbeurt van 400 miljoen euro weer in de vaart genomen. Het ministerie van Defensie ontkende in een reactie tegenover The Guardian niet dat de raket uit koers raakte, maar noemde de proef om het schip en de bekwaamheid van de bemanning te testen toch geslaagd.