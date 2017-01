Farindola klaagt Charlie Hebdo aan

FARINDOLA - De burgemeester van Farindola klaagt het Franse satirische blad Charlie Hebdo aan voor de cartoon over het Italiaanse hotel, dat door een lawine werd bedolven en waar minstens vijf mensen bij om het leven kwamen. Dat meldden Italiaanse media.

Door ANP - 22-1-2017, 16:17 (Update 22-1-2017, 16:17)

Op de tekening staat Magere Hein op ski’s met als bijschrift: ,,Italië, daar is de sneeuw’’. Een paar maanden geleden diende ook de Italiaanse burgemeester van Amatrice een klacht in tegen Charlie Hebdo voor de spotprent over de aardbeving in Midden-Italië.

In hotel Rigopiano gaat de zoekactie naar overlevenden nog door, hoewel de kans dat er nog mensen gered kunnen worden steeds kleiner wordt.

Volgens de autoriteiten worden er 24 mensen vermist. Vijf slachtoffers werden geborgen en negen mensen konden worden gered. Twee overlevenden bevonden zich buiten het hotel, toen het bedolven werd.