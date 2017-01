Dodental Farindola loopt op

FARINDOLA - Reddingswerkers in Farindola hebben zondag nog een lichaam ontdekt in het door een lawine bedolven hotel Rigopiano in Midden-Italië. Dat meldt de brandweer. Daarmee loopt het dodenaantal sinds woensdag op tot zes. Er worden nog 23 personen vermist.

Negen mensen werden gered vanonder het puin. Twee andere mensen overleefden de lawine, omdat zij buiten stonden toen het gebouw getroffen werd. Door de aardbevingen in het gebied en de hevige sneeuwval wilden veel gasten woensdag al vertrekken, maar de toegangsweg naar het hotel was onbegaanbaar. De hoteleigenaar had zich vlak voor het drama daarover in een mail nog beklaagd bij de prefect.

Reddingswerkers blijven onder barre weersomstandigheden doorzoeken, maar de kans nog overlevenden aan te treffen wordt kleiner.

De overlevenden hielden zich in leven door sneeuw te eten.