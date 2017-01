Rusland bombardeert IS-doelen in Oost-Syrië

MOSKOU - Rusland heeft maandag met zes TU-22 bommenwerpers luchtaanvallen uitgevoerd op controleposten, munitie- en wapendepots van Islamitische Staat in de buurt van de Syrische stad Deir al-Zor. Dat meldt het Russische persbureau Tass.

Door ANP - 23-1-2017, 14:07 (Update 23-1-2017, 14:07)

De Russische lange-afstandsbommenwerpers begonnen met bombarderen nadat ze over Iran en Irak waren gevlogen. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn alle doelen die ze op het oog hadden, vernietigd.

IS heeft het grootste deel van Deir al-Zor en omgeving bezet sinds 2015, maar Syrië controleert de luchthaven en aangrenzende wijken in de stad aan de Eufraat. In de door IS belegerde stad zitten zo'n 110.000 mensen vast.