Keniaanse leeuw krijgt track en trace

ANP Keniaanse leeuw krijgt track en trace

NAIROBI - Een van de 36 leeuwen die in een wildpark aan de rand van de Keniaanse hoofdstad Nairobi woont, is door de autoriteiten voorzien van een gps-trackingsysteem. Doel hiervan is om te voorkomen dat de dieren in aanraking komen met mensen.

Door ANP - 23-1-2017, 14:55 (Update 23-1-2017, 14:55)

In het Nairobi National Park staan sinds 1946 nederzettingen waar bezoekers kunnen verblijven en een kans krijgen om wilde dieren van dichtbij te zien met op de achtergrond de skyline van de stad. Volgens de Kenya Wildlife Service (KWS) zijn sinds 2014 zes leeuwen voorzien van gps in een speciale halsband. ,,De informatie wordt realtime in de halsband verzameld en doorgegeven aan het parkmanagement. Op die manier kan worden gekeken of de beesten naar door mensen bewoond gebied gaan en kan worden ingegrepen als dat nodig is’’, aldus KWS in een verklaring.

Vorig jaar schoten opzieners nog een leeuw dood die was afgedwaald van het park. Een ander werd met een speer gedood in een voorstad ten zuiden van Nairobi.

Kenia telt nog ongeveer tweeduizend leeuwen.