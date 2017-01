Hitlergroet Zwitserse militairen onderzocht

ANP Hitlergroet Zwitserse militairen onderzocht

BERN - Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar zes militairen die in de sneeuw een hakenkruis hadden gemaakt en de Hitlergroet hadden gebracht. De krant SonntagsBlick heeft een foto van de zes Zwitserse militairen gepubliceerd.

Door ANP - 23-1-2017, 17:40 (Update 23-1-2017, 17:40)

De foto is genomen in Wangen, 60 kilometer ten zuiden van Basel. Justitie bekijkt of de zes voor rassendiscriminatie kunnen worden vervolgd.