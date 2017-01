'Provocatie is voor AfD strategie'

BERLIJN - Het rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) hoopt ,,door een zorgvuldig geplande provocatie'' in de Duitse Bondsdag (parlement) te komen. Tegenstellingen binnen de partij, zeker wat betreft het sociale beleid, moeten zo goed als mogelijk worden verhuld.

Door ANP - 23-1-2017, 18:28 (Update 23-1-2017, 18:28)

Dit staat in een notitie over de partijstrategie voor de verkiezingen, waaruit maandag op de internetpagina van de Tagesschau, een Duits journaal, wordt geciteerd. Het bestuur heeft het plan midden december aangenomen. De AfD heeft over de inhoud van het document weinig naar buiten gebracht.

De Tagesschau meldde dat het de AfD niet om oplossingen te doen is, maar om de effecten van provocatie. ,,De partij moet heel bewust en heel gericht steeds weer politiek incorrect zijn'', aldus een passage uit de tekst.

De rechts-populisten zouden graag reacties van de traditionele partijen op de AfD-provocaties willen uitlokken. Want hoe meer de andere partijen de AfD stigmatiseren, hoe beter het is voor het profiel van de partij'', aldus het document.