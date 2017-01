Zes doden door helikoptercrash Italië

LUCOLI - Geen van de zes mensen aan boord van de reddingshelikopter die dinsdag in het midden van Italië neerstortte, hebben het ongeluk overleefd.

Door ANP - 24-1-2017, 13:23 (Update 24-1-2017, 15:36)

Het toestel had net een gewonde van een skipiste bij Campo Felice gehaald. De helikopter is neergestort bij de plaats Lucoli. Toen het van de radar verdween was er mist en laaghangende bewolking.

Het ongeluk gebeurde precies aan de andere kant van de berg Gran Sasso waar vorige week een hotel werd bedolven onder een lawine. Daarbij vielen zeker vijftien doden. De helikopter was niet betrokken bij de zoekactie naar overlevenden van de lawine.