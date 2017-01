Burgemeester Rome in vizier Justitie

ROME - De burgemeester van Rome Virginia Raggi, na een serie uitglijders danig gezakt in de achting, is nu ook in beeld gekomen bij justitie. De openbaar aanklager heeft haar opgeroepen een verklaring te komen afgeven. Dat maakte ze dinsdagavond zelf bekend via Facebook.

Door ANP - 24-1-2017, 22:25 (Update 24-1-2017, 22:25)

Volgens de Italiaanse media loopt tegen de ooit zo populaire politica van de eurosceptische Vijfsterrenbeweging een onderzoek wegens machtsmisbruik. Ze moet op 30 januari voorkomen. Het gaat dan onder meer over de benoeming van de omstreden Renato Marra tot directeur van de Romeinse toeristensector. Hij is de broer van de in december op verdenking van corruptie gearresteerde Raffaele Marra, de voormalige 'rechterhand' van Raggi.

De 38-jarige Raggi trad in juni aan als de eerste vrouwelijke burgemeester van de Italiaanse hoofdstad, maar sindsdien heeft ze geen goed kunnen doen. Ze benadrukte de aanstelling van Renato Marra te hebben teruggedraaid. ,,Ik maak me geen zorgen. Ik heb zoals altijd het volste vertrouwen in Justitie.''