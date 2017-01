EU mag tegoeden Buk-fabrikant bevriezen

LUXEMBURG - De bevriezing van de tegoeden van de Russische maker van Buk-raketten Almaz-Antey door de EU is rechtmatig. Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag geoordeeld.

Door ANP - 25-1-2017, 10:38 (Update 25-1-2017, 10:38)

De EU legde in juli 2014 sancties op aan het staatsbedrijf omdat het bijdraagt aan de destabilisering van Oekraïne. De Russische autoriteiten leveren zware wapens aan de separatisten in het oosten van Oekraïne, die het geschut volgens de rechters onder meer gebruiken om vliegtuigen neer te halen.

Of de Buk-raket die in juli 2014 vlucht MH17 neerhaalde werd afgeschoten door het Oekraïense leger of de separatisten is volgens het gerecht in Luxemburg niet relevant, want dat was niet de doorslaggevende motivering voor de bevriezing van de tegoeden van de rakettenproducent.

Het overheidsbedrijf had de zaak aangespannen om de bevriezing voor 2015 en 2016 nietig te verklaren. De maatregel van de EU is volgens de rechters echter ,,niet onevenredig’’, mede omdat er geen effectieve alternatieven voorhanden waren om escalatie van het conflict te voorkomen.