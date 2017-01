Duitse actie tegen extreemrechts terrorisme

ANP Duitse actie tegen extreemrechts terrorisme

KARLSRUHE - De Duitse justitie heeft zeven mensen gearresteerd in een onderzoek naar extreemrechts terrorisme, gericht tegen asielzoekers, politiemensen en joden. Behalve de arrestaties zijn er twaalf huiszoekingen in heel het land verricht, zo is woensdag meegedeeld.

Door ANP - 25-1-2017, 11:04 (Update 25-1-2017, 11:04)

Zes van de zeven arrestanten worden ervan verdacht een terroristische groep te hebben gevormd. Het gaat volgens bronnen bij de Duitse inlichtingendiensten om mensen uit de kringen die zich 'Reichsbürger '(rijksburgers) noemen.