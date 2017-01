Terroristen planden ontvoeringen in België

BRUSSEL - De terroristen van de aanslagen in Brussel en Parijs hebben overwogen om 'hooggeplaatste personen' in België te ontvoeren en in te zetten om verschillende terreurverdachten vrij te krijgen. Dat blijkt uit audiobestanden op de laptop die na de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 werd gevonden vlakbij een appartement van de terroristen in Schaarbeek.

Door ANP - 25-1-2017, 13:35 (Update 25-1-2017, 13:35)

Dat melden de Belgische tv-zenders VRT Nieuws en RTBF woensdag. Ze konden de hand leggen op het proces-verbaal van de analyse van die computer.

Uit gesprekken tussen de terroristen en ene Abu Ahmed in Syrië blijkt dat ze Mohamed Bakkali, die de terroristen hielp door auto's en huizen te huren, en Mehdi Nemmouche, de vermoedelijke dader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014, wilden ruilen voor hooggeplaatste personen in België. De tv-zenders noemen geen namen van die personen.