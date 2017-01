Premier Italië prijst reddingswerkers lawine

ROME - De Italiaanse premier Paolo Gentiloni heeft woensdag de reddingswerkers geprezen die zijn ingezet na een lawine die in de Apennijnen een hotel heeft bedolven. De premier zei dat alles in het werk is gesteld om de mensen in het Hotel Rigopiano, ongeveer 120 kilometer en noordwesten van Rome, te redden. ,,Wij moeten dankbaar zijn voor de inzet van in totaal 11.000 mensen bij de reddingsoperaties.''

Door ANP - 25-1-2017, 13:36 (Update 25-1-2017, 13:36)

Een sneeuwmassa vaagde het hotel in de regio Abruzzo 18 januari vrijwel weg. Er zijn 24 mensen bij omgekomen en vijf worden er nog steeds vermist.