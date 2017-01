May komt donderdag met brexit-voorstellen

LONDEN - De Britse regering komt donderdag met wetsvoorstellen zodat het het parlement zijn toestemming kan geven om de onderhandelingen te beginnen met de EU over het vertrek uit de unie. Een woordvoerder van premier May heeft dat woensdag verklaard.

Dinsdag bepaalde het Hooggerechtshof dat May haar plannen om het Verenigd Koninkrijk uit de EU te loodsen eerst moet voorleggen aan het parlement in Londen. Het hof bepaalde dat in een rechtszaak die tegenstanders van de brexit hadden aangespannen.