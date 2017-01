Grootste blusvliegtuig moet Chili redden

ANP Grootste blusvliegtuig moet Chili redden

SANTIAGO DE CHILE - Chili mag het grootste blusvliegtuig ter wereld inzetten om enorme natuurbranden te bestrijden. Weldoeners in de Verenigde Staten betalen de inzet van de Boeing 747-400.

Door ANP - 25-1-2017, 15:06 (Update 25-1-2017, 15:06)

De branden hebben inmiddels 1600 vierkante kilometer kurkdroog bos en weide in as gelegd in het midden van het land. De autoriteiten hebben slechts drie kleine blusvliegtuigjes ter beschikking om het vuur te bestrijden.

De kritiek daarover op de regering kwam een in de VS wonende rijke Chileense ter ore en die besloot de portemonnee te trekken en de inzet van het blusvliegtuig te betalen. Het toestel kwam woensdag aan in Chili. De machine kan 72.000 liter bluswater meenemen en wordt naar verwachting zes dagen ingezet.