ANP Theresa May spreekt Republikeinen toe

PHILADELPHIA - De Britse premier Theresa May gaat later donderdag in Philadelphia tegen politici van de Republikeinse regeringspartij zeggen dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in hun ,,speciale relatie'' samen de wereld weer kunnen leiden. ,,Na het vertrek uit de Europese Unie moet een soeverein en op de wereld gericht Groot-Brittannië de banden met oude vrienden strakker aanhalen.'' Britse media melden dat voorafgaand aan het gesprek.

Door ANP - 26-1-2017, 10:01 (Update 26-1-2017, 10:01)

Republikeinse leiders zijn in een hotel in het centrum van Philadelphia deze week drie dagen bijeen om zich over de komst van een nieuwe Republikeinse regering onder president Donald Trump te buigen. Trump werd een week geleden president.

Onder het gehoor van de Britse premier is volgens Amerikaanse en Britse media donderdag ook Trump die May vrijdag, 200 kilometer zuidelijker, in het Witte Huis in Washington spreekt. May is de eerste buitenlandse leider die Trump ontvangt.