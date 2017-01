Schietpartij rond Abdeslam gereconstrueerd

BRUSSEL - In de Brusselse deelgemeente Vorst wordt donderdag een schietpartij gereconstrueerd waarbij terreurverdachte Salah Abdeslam was betrokken. Daarbij raakten vorig jaar maart vier agenten gewond en schoot een politiesluipschutter de Algerijnse terrorist Mohamed Belkaïd dood.

Door ANP - 26-1-2017, 10:24 (Update 26-1-2017, 10:24)

Een week voor de aanslagen in Brussel van 22 maart werd een Belgisch-Frans politieteam beschoten met een kalasjnikov toen ze in de Driesstraat een huiszoeking wilde doen. Na een belegering werd Belkaïd gedood, maar twee trawanten, onder wie Abdeslam, wisten te ontkomen. Het duo werd drie dagen later opgepakt in de naburige gemeente Molenbeek.

Abdeslam wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs van november 2015. België heeft hem uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij in de gevangenis zit.