Brits parlement bespreekt brexit-wet

ANP Brits parlement bespreekt brexit-wet

LONDEN - Het Britse parlement buigt zich over het wetsvoorstel van de regering waarmee premier Theresa May wil proberen de regie helemaal in eigen hand te houden over het vertrek van het koninkrijk uit de Europese Unie. De tekst van het wetsvoorstel wordt donderdag gepubliceerd en het debat in het Lagerhuis staat dinsdag 31 januari op het programma. Dat debat gaat naar verwachting woensdag verder. Van 6 tot 8 februari bespreken parlementaire commissies de voorstellen.

Door ANP - 26-1-2017, 13:36 (Update 26-1-2017, 13:36)

May was van plan zonder eerst het parlement te vragen de brexit in gang te zetten. Maar dat mag niet van de rechter. Klagers hadden in een rechtszaak betoogd dat eerst het parlement over de brexit moet oordelen. Zij kregen gelijk tot en met de opperrechters die dinsdag uitspraak deden.

De regering had al voorstellen klaarliggen voor het geval de zaak bij het Hooggerechtshof in het voordeel van de klagers zou worden beslist. May legt volgens Britse media het parlement nu een soort machtigingswet voor, waarmee ze de regie toch in handen houdt.