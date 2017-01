Sterke toename klachten over Turkije bij hof

STRAATSBURG - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens krijgt heel veel klachten over Turkije. Vooral na de mislukte staatsgreep in juli is het aantal klachten geëxplodeerd. Ten opzichte van 2015 nam het aantal klachten vorig jaar toe met 276 procent, zei EHRM-president Guido Raimondi donderdag. 5363 klachten of ruim de helft van alle nieuwe klachten betroffen de couppoging.

In twee van deze zaken besloot het hof al dat de klagers zich moeten richten tot het grondwettelijke hof in Ankara. Na deze beslissingen is het aantal klachten sterk teruggelopen. Maar Raimondi vreest dat het aantal weer zal toenemen als het Turkse hof de talrijke klachten over aanhoudingen en ontslagen niet snel afhandelt. Als het Turkse hof zichzelf niet bevoegd verklaart, komen alle zaken weer bij het EHRM terecht. ,,Het gerechtshof in Straatsburg wordt dan met tienduizenden zaken overspoeld'', zei Raimondi.