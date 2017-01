President Barrow terug in Gambia

BANJUL - De Gambiaanse president Adama Barrow is donderdag teruggekeerd in zijn land. Hij arriveerde in de hoofdstad Banjul, meldden ooggetuigen.

Door ANP - 26-1-2017, 18:32 (Update 26-1-2017, 18:47)

Honderden mensen stonden langs de weg die van het vliegveld naar de hoofdstad leidt om hem te verwelkomen. Velen droegen T-shirts met een afbeelding van Barrow, bliezen op fluitjes, sloegen op trommels en zongen ,,Wij heten u welkom president, onze hoop, onze oplossing", terwijl Senegalese militairen toekeken.

Barrow werd vorige week donderdag in de ambassade van Gambia in Senegal als president beëdigd. De beëdiging was uit nood in het buurland, omdat de vorige president Yayha Jammeh niet wilde aftreden. Jammeh vertrok uiteindelijk afgelopen zaterdagavond, nadat landen van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas hadden gedreigd het land binnen te vallen.

Uiteindelijk zijn de troepen toch het land binnengegaan om de weg vrij te maken voor de komst van Barrow. Eerder donderdag vroeg Barrow aan de West-Afrikaanse troepenmacht om nog zes maanden te blijven.