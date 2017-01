Identiteitscontrole bij Thalys en Eurostar

BRUSSEL - België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over de invoering van passagierslijsten voor internationale hogesnelheidstreinen.Er komt een gezamenlijke taskforce die over de uitvoering gaat overleggen met Thalys en Eurostar.

Door ANP - 27-1-2017, 5:37 (Update 27-1-2017, 5:37)

De bedoeling van de passagierslijsten is dat de veiligheidsdiensten kunnen checken of er geen gezochte criminelen op de trein zitten. Er zal ook een identiteitscontrole plaatsvinden voor het vertrek, om zeker te zijn dat degene die opstapt ook degene is die het ticket heeft gekocht.