Syrië-conferentie Genève uitgesteld

ANP Syrië-conferentie Genève uitgesteld

MOSKOU - De volgende ronde in het door de Verenigde Naties geleide vredesoverleg dat in Genève wordt gehouden, wordt uitgesteld. Dit heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vrijdag gezegd. Hij sprak met rebellen en andere tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad.

Door ANP - 27-1-2017, 8:48 (Update 27-1-2017, 8:48)

Lavrov verweet de Verenigde Naties laksheid en zei dat het overleg pas eind februari kan beginnen. Het stond eerder op 8 februari gepland.

Rusland, Turkije en Iran hebben ondertussen een eigen overleg over Syrië gelanceerd. Daarbij waren aan het begin van de week in de hoofdstad van Kazachstan, Astana, ook rebellen en afgezanten van Assad aanwezig. Dat gesprek richtte zich op de handhaving en uitbreiding van de wapenstilstand in delen van Syrië. Gesprekken over een politieke oplossing van de conflicten in de slepende burgeroorlog zouden in Genève worden gehouden.