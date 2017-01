Gabriel benoemd tot buitenlandminister

ANP Gabriel benoemd tot buitenlandminister

BERLIJN - Vicekanselier Sigmar Gabriel is met onmiddellijke ingang de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Bondspresident Joachim Gauck heeft de scheidende SPD-chef vrijdag in slot Bellevue officieel aangesteld. Staatssecretaris Brigitte Zypries neemt de taken van Gabriel op Economische Zaken over. De post op BZ was vrijgekomen omdat Frank-Walter Steinmeier op 12 februari de nieuwe Duitse president wordt.

Door ANP - 27-1-2017, 12:02 (Update 27-1-2017, 12:02)

Gabriel maakte deze week bekend dat hij de strijd met Angela Merkel om het bondskanselierschap overlaat aan Martin Schulz, de voormalig voorzitter van het Europees parlement. Deze zal zich zondag met het verkiezingsprogramma presenteren tijdens een partijbijeenkomst van de socialisten.