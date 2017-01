Witte Huis verwart May met pornoster Teresa

WASHINGTON - Van Donald Trump kun je alles verwachten, maar voor de nieuwe president gaat een persconferentie met een pornoster waarschijnlijk toch te ver. Toch kondigde de persvoorlichting van het Witte Huis aan dat Trump met Teresa May een verklaring zou afleggen. Teresa May is een pornoactrice die furore maakte in films al Petticoat Passions en Lesbian Student Nurses.

Door ANP - 27-1-2017, 14:03 (Update 27-1-2017, 14:03)

Uiteraard betrof het een flagrante vergissing van het Witte Huis. Consequent werd de naam van de Britse premier Theresa May zonder 'h' gespeld in de officiële uitnodigingen voor de persconferentie. May brengt een bezoek aan Trump. Later werd de fout opgemerkt en werd de naam alsnog goed gespeld. De screenshots bleven evenwel bewaard.