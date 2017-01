Opiniepeiling valt slecht uit voor Trump

NEW HAVEN - Donald Trump krijgt maar weinig goedkeuring in een opiniepeiling over zijn doen en laten in de eerste week van zijn presidentschap. Van de ondervraagden is 36 procent tevreden over hem in de peiling van de Quinnipiac Universiteit in de staat Connecticut, berichtte CNN vrijdag.

Door ANP - 27-1-2017, 14:44 (Update 27-1-2017, 14:44)

Bij de start van het presidentschap van Trumps voorganger in 2009 kreeg president Barack Obama de goedkeuring van 59 procent van de ondervraagden.

Van de ondervraagden keurt 44 procent het optreden van Trump in de eerste week af. Toch denk 43 procent van de ondervraagden dat het wel goed komt en Trump een goede president wordt. 52 Procent van de ondervraagden denkt dat het niet goed uitpakt.