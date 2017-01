May: Trump 100 procent achter de NAVO

WASHINGTON - De Britse conservatieve premier Theresa May is vrijdag als eerste buitenlandse regeringsleider door de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump ontvangen in het Witte Huis. Volgens May heeft Trump zich ,,voor 100 procent'' voor de NAVO uitgesproken. Hij noemde het bondgenootschap onlangs ,,achterhaald''.

Door ANP - 27-1-2017, 20:25 (Update 27-1-2017, 20:25)

Beide leiders verklaarden zich te willen inzetten voor het versterken van de zakelijke banden tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De onderhandelingen over handelsakkoorden kunnen pas beginnen als de Britten de Europese Unie hebben verlaten, maar Trump zei ,,snel'' tot een akkoord te willen komen als het zo ver is.

Ook heeft hij een uitnodiging van koningin Elizabeth aanvaard voor een staatsbezoek later dit jaar.