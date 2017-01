Trump volgt minister aangaande waterboarding

ANP Trump volgt minister aangaande waterboarding

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump laat het aan zijn minister van Defensie James Mattis over of 'waterboarding' en andere verhoortechnieken worden ingezet om van gevangenen inlichtingen los te krijgen. Volgens Trump gelooft Mattis niet per se dat waterboarding, waarbij iemand het gevoel wordt gegeven te verdrinken, effectief is.

Door ANP - 27-1-2017, 20:53 (Update 27-1-2017, 20:53)

,,Ik ben het daar niet noodzakelijkerwijs mee eens, maar ik zeg jullie dat zijn besluit boven dat van mij gaat omdat ik hem die bevoegdheid geef'', zei Trump op een persconferentie met de bezoekende Britse premier Theresa May in het Witte Huis. ,,Ik denk dat het wel werkt. Ik ben daar al een hele tijd open over. Maar ik ga mee met onze leiders.''