Trump: bezoekers moslimlanden niet welkom

ANP Trump: bezoekers moslimlanden niet welkom

WASHINGTON - Bezoekers uit zeven islamitische landen zijn de komende drie maanden niet welkom in de Verenigde Staten. Het gaat om mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump in een decreet bepaald. Op die manier wil hij radicale moslims voorlopig buiten de VS houden.

Door ANP - 28-1-2017, 1:30 (Update 28-1-2017, 5:27)

Verder laat hij de eerstvolgende vier maanden geen vluchtelingen meer toe in de VS. Voor christenen uit Syrië maakt hij een uitzondering, zei hij eerder op de dag in een televisie-interview.

Trump zei dat straks alleen vluchtelingen uit landen welkom zijn die ,,de Verenigde Staten steunen en van Amerikanen houden.''