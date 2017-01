Gabriel en Ayrault pal achter Minsk-akkoord

ANP Gabriel en Ayrault pal achter Minsk-akkoord

PARIJS - Frankrijk en Duitsland zijn het erover eens dat verlichten of opheffen van de sancties tegen Rusland afhankelijk moet zijn van de voortgang van het vredesproces in het oosten van Oekraïne. De afspraken over het bestand in Donbas zijn vastgelegd in het akkoord van Minsk.

Door ANP - 28-1-2017, 13:26 (Update 28-1-2017, 13:26)

De ministers van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault en Sigmar Gabriel waren het zaterdag roerend eens over de voorwaarden. ,,Ons standpunt is duidelijk'', zei Gabriel, ,,we willen het vredesakkoord van Minsk uitvoeren. Dat is de enige manier om de sancties te kunnen aanpassen.''

Gabriel zei dat hij met Ayrault heeft afgesproken bij dit soort kwesties eensgezindheid te tonen en het voortouw te blijven nemen in de EU. ,,Als Duitsland en Frankrijk dezelfde kant op lopen en in dezelfde richting denken, dan helpt dat Europa vooruit'', aldus Ayrault.