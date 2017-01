Ongeval met bijna 50 doden in Madagaskar

ANTANANARIVO - Bij een verkeersongeval in de Afrikaanse eilandstaat Madagaskar zijn zaterdag minstens 47 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn zeker tien kinderen. Er zijn ook zeker 24 gewonden geteld.

Door ANP - 28-1-2017, 20:15 (Update 28-1-2017, 20:15)

De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. Wel staat vast dat er een vrachtwagen bij betrokken was die geen goederen maar mensen vervoerde. Mogelijk gaat het om een groep die op weg was naar een trouwpartij.

Madagaskar ligt in de Indische Oceaan voor de oostkust van Afrika.