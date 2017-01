Amnesty waarschuwt voor catastrofale gevolgen

ANP Amnesty waarschuwt voor catastrofale gevolgen

LONDEN - Amnesty International heeft zaterdag gewaarschuwd dat een Amerikaans inreisverbod voor vluchtelingen en immigranten ,,catastrofale consequenties" zal krijgen. Luisterend naar de regering-Trump, aldus de mensenrechtenorganisatie, wordt onze grootste vrees nu bewaarheid.

Door ANP - 28-1-2017, 20:57 (Update 28-1-2017, 20:57)

,,Met één pennenstreek heeft president Trump zijn retoriek uit de verkiezingsstrijd over vreemdelingenhaat in een daad omgezet." Mensen worden nu op grond van hun religie aangepakt, aldus Amnesty in Londen. De mensen die de Amerikaanse president nu de toegang weigert, zijn juist door dezelfde terreur getroffen waarvoor Trump de VS wil behoeden. ,,De ironie daarvan is ongelooflijk", aldus een woordvoerder.

Mensen die in nood zijn de voet dwars zetten, is niet het antwoord op de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, aldus Amnesty International. Bovendien moet Trump niet vergeten dat de VS grotendeels door vluchtelingen en immigranten is opgebouwd.