Door ANP - 29-1-2017, 18:47 (Update 29-1-2017, 18:47)

De regering van Roemenië wil dat ambtsmisbruik voortaan niet meer wordt bestraft als de schade kleiner is dan 200.000 lei (50.000 euro). Als deze wet wordt aangenomen, betekent dat dat de voorzitter van regeringspartij PSD, Liviu Dragnea, buiten schot blijft bij verdenking van ambtsmisbruik. De schade is in dit geval met 100.000 lei te klein om bestraft te worden.