ANP Benoît Hamon is de socialistische kandidaat

PARIJS - Benoît Hamon is de kandidaat van de Socialistische Partij voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De 49-jarige Hamon kreeg 58,6 procent van de socialistische kiezers achter zich. Daarmee liet hij zijn concurrent, ex-premier Manuel Valls, achter zich.

Door ANP - 29-1-2017, 21:27 (Update 29-1-2017, 21:27)

Ruim 1,3 miljoen kiezers brachten zondag hun stem uit op de kandidaten van de Parti socialiste (PS). Hamon staat bekend als radicaler dan de gematigde Valls. Benoît Hamon zat onder meer van 2004 tot 2009 in het Europees Parlement. Van 2008 tot 2012 was hij de officiële woordvoerder van zijn partij. Verder was hij minister van Economische Zaken en van Onderwijs. Momenteel is hij lid van de Nationale Vergadering, het Franse lagerhuis.

De presidentsverkiezingen in Frankrijk vinden plaats in twee ronden, in april en mei. De huidige president François Hollande, eveneens lid van de PS, stelde zich niet kandidaat voor een nieuwe termijn. Hamon neemt het onder meer op tegen François Fillon (Les Républicains) en Marine Le Pen (Front National).