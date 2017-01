Trump houdt vast aan tijdelijk inreisverbod

ANP Trump houdt vast aan tijdelijk inreisverbod

Door ANP - 30-1-2017, 2:13 (Update 30-1-2017, 2:13)

WASHINGTON (ANP) - Na een dag vol protesten heeft president Donald Trump zondag zijn decreet om reizigers uit zeven landen te weren verdedigd. In een verklaring op Facebook schrijft hij dat zijn beleid gelijk is aan dat van president Obama in 2011, toen die de visa voor vluchtelingen uit Irak voor zes maanden stopte.

,,De zeven landen in kwestie werden eerder door de administratie van Obama geïdentificeerd als bron van terrorisme. Om nog eens duidelijk te maken, dit is geen moslimverbod, zoals de media valselijk berichten'', aldus Trump. ,,Dit gaat niet over religie, maar over terrorisme en over hoe we ons land veilig houden.''

Trump herhaalde zijn belofte dat de VS weer aan alle landen visa verstrekt als er over negentig dagen een nieuw veiligheidsbeleid is ingevoerd. Reince Priebus, de stafchef van het Witte Huis zei zondag dat de beperkingen niet gelden voor inwoners uit die landen met een verblijfsvergunning, een green card.