ANP Doden bij terroristische aanslag in Quebec

QUEBEC - Bij een aanslag op een moskee in de Canadese stad Quebec zijn zondagavond laat ten minste vijf mensen doodgeschoten en meerdere gewonden gevallen. De politie in de Canadese stad wilde het aantal doden maandag niet bevestigen, maar de voorzitter van het gebedshuis sprak van vijf doden.

Door ANP - 30-1-2017, 4:04 (Update 30-1-2017, 6:48)

Premier Philippe Couillard van Quebec noemde de aanval maandag een terroristische aanslag. Ook de Canadese premier Justin Trudeau spreekt in een verklaring van een terreurdaad. ,,We veroordelen deze terroristische aanslag op moslims op een plek van gebed en toevlucht.''

De politie heeft twee verdachten opgepakt, zo bevestigt een woordvoerder. De politie had het gebied rondom de moskee volledig afgezet en agenten waren zwaarbewapend de moskee binnengegaan. Na een achtervolging hebben ze een van de twee daders gegrepen. De politie gaf later aan dat de situatie onder controle was en dat alle verdere aanwezigen in veiligheid waren gebracht.

Premier Trudeau

Een ooggetuige zei dat meerdere schutters tijdens het avondgebed het vuur openden op ongeveer veertig mensen die zich in het Islamitisch Cultureel Centrum van Quebec City bevonden. Volgens Canadese media zijn er ook meerdere gewonden.

Premier Trudeau sprak eerder via Twitter zijn afschuw uit over de aanslag. ,,Vanavond rouwen alle Canadezen voor hen die zijn gedood in een laffe aanval op een moskee in Quebec City. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families.''

De aanslag volgde een dag nadat Trudeau had gezegd dat moslims in Canada welkom zijn als ze in de VS worden geweigerd. President Trump heeft vrijdag voor zeven landen met overwegend islamitische inwoners een inreisverbod ingesteld.