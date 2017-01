Bedrijven VS bezorgd om inreisverbod

NEW YORK - Amerikaanse bedrijven maken zich zorgen over het inreisverbod dat president Trump voor veel moslims heeft ingesteld. Howard Schutz, hoofd van de koffiehuisketen Starbucks, richtte zich zondagnacht via de ondernemingswebsite tot de medewerkers om zijn ,,diepe bezorgdheid'' te tonen. Hij noemde het besluit van Trump verwarrend en kondigde plannen aan om in de komende vijf jaar 10.000 vluchtelingen een baan aan te bieden bij Starbucks.

Door ANP - 30-1-2017, 9:41 (Update 30-1-2017, 9:41)

,,Veel mensen die nadelig door dit beleid getroffen worden, zijn juist sterke aanhangers van de Verenigde Staten'', twitterde Tesla-baas Elon Musk. ,,Zij hebben het juiste gedaan en niets verkeerds, en zij verdienen het niet om afgewezen te worden.'' Het inreisverbod voor burgers uit enkele overwegend islamitische landen is ,,niet de beste manier'' om de uitdagingen waar de VS voor staan aan te gaan, zei Musk.